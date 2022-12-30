Глава энергокомпании RWE Креббер: потолок цен на газ не будет работать в Евросоюзе

Глава немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер рассказал в интервью изданию Westdeutsche Allgemeine Zeitung, что в начале декабря в ЕС не будет работать потолок цен на газ.

Он пояснил, что возможность сдерживания цен на газ – это не более чем иллюзия.

По словам Креббера, если цена будет чересчур высокой, заключать сделки будет нельзя, такой механизм не сработает.

Ранее в Промышленном союзе Германии заявили, что потолок цен ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы.