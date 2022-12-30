Арестович рассказал о серьезных потерях ВСУ под Артемовском и Соледаром

Советник главы офиса Президента Украины признал серьезные потери украинской армии под Артемовском и Соледаром.

Подразделения украинской армии несут серьезные потери под Артемовском (укр.- Бахмутом) и Соледаром, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Это наиболее горячая точка фронта. Российские войска отчаянно лезут в атаки при поддержке танков и артиллерии", - сказал он в эфире YouTube-канала Марка Фейгина.

Арестович напомнил, что по заявлению Генштаба ВСУ, украинская армия продвинулась на 2 километра в районе Кременной. Советник главы офиса президента назвал эту новость "оптимистической", так до города осталось всего пять километров.