Новогоднее похмелье с утра и способы оказания первой помощи себе и близким

Перебрать со спиртным на Новый год - дело привычное, и грешат этим многие. Лучше заранее продумать пути к отступлению. Предупрежден - значит, вооружен.

Токсиколог Алексей Водовозов, врач-токсиколог, рассказал, как лечиться на утро после неумеренных алкогольных возлияний в новогоднюю ночь.

"Хорошей идеей будет перед сном выпить не более полулитра воды – обычной, не газированной и не минеральной. Этанол обладает мочегонным действием, обезвоживает, поэтому можно заранее увеличить количество воды в организме. Лучше, чтобы на следующий день была возможность поспать и дать ферментным системам время на утилизацию уксусного альдегида"

После пробуждения нужно продолжать ликвидировать последствия обезвоживания, возникшего из-за приема спиртного. Как можно больше питья.

Лучше всего подойдут морс, минеральная вода без газов, рассол (но не маринад!). Маринад не подойдет, в нем много уксусной кислоты.

Алексей Водовозов:

"В маринаде содержится большое количество уксусной кислоты, а именно она является конечным продуктам метаболизма этанола. Если мы будем пить маринад, похмелье затянется. Рассол – это мутная жидкость, например, из-под соленых огурцов. Предприимчивые люди стали его выпускать отдельно"

Чтобы скорее пережить похмельный синдром, нужно на время отказаться от жирных блюд. Отдать предпочтение надо легкой пище, это может быть нежирный бульон с лапшой или борщ.