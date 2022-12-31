Иван Ургант в новогоднюю ночь вернется на телеэкраны

Шоумен получил роль в одном из проектов, актер сыграет в нем Карлсона, который «улетел, но обещал вернуться».

44-летний актер снялся в телемюзикле «Происшествие в стране Мульти-Пульти». Этот проект создан по мотивам сказки Аркадия Хайта и Александра Левенбука 1973-го года, сообщает Космополитен.

Ургант воплотил образ Карлсона. Телеведущий предстал в мюзикле с густыми волосами и стрижкой под «горшок». Иван надел белую водолазку, розовую рубашку, вельветовый комбинезон.

Иван Ургант отметил, что у его героя - непростые жизненные обстоятельства. С одной стороны, он взлетел на огромную высоту, с другой - в силу обстоятельств спустился на землю.

"Люди говорят: «Он улетел, но обещал вернуться». Куда я улетел? Может, и вообще я не улетал. Почему нужно отчитываться, улетал я или нет. Когда я вернусь или не вернусь. В смысле, не я, а мой персонаж", — отметил Иван.

В съемках сказки также приняли участие Сергей Бурунов, Данила Козловский, Евгений Цыганов и другие известные актеры. Зрители увидят постановку в новогоднюю ночь - на платформе онлайн-кинотеатра KION.

Иван Ургандт недавно лишился работы на новогоднем корпоративе. На празднике его заменили Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. Шоумен также впервые за последние 15 лет не попал на церемонию «Золотой граммофон».