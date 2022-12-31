Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом

Экс-президент России Дмитрий Медведев подвёл итоги уходящего 2022 года и поздравил россиян с наступающим Новым годом.

31 декабря бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём официальном Telegram-канале поздравил россиян с наступающим Новым годом, заявив, что уходящий 2022 стал исключительным и драматичным для каждого из жителей России.

Медведев также пообещал, что все цели специальной военной операции на Украине обязательно будут достигнуты, а также выразил свою благодарность «героям современной великой России», защищающим мирных жителей Донбасса от гнёта киевского режима.