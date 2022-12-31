Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Сергей Лавров провёл телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по вопросу Сирии.

31 декабря пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации сообщила о состоявшихся переговорах главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Отмечается, что в ходе переговоров Лавров обсудил с Чавушоглу планы сотрудничества на 2023 год, в частности, по сирийскому урегулированию, и обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.