Минобороны РФ: 31 декабря 82 российских солдата возвращены из украинского плена
2022-12-31 16:28
В Минобороны РФ сообщили о возвращении 31 декабря из украинского плена 82 российских солдат, которым грозила смертельная опасность.
В субботу, 31 декабря 2022 года, пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в своём официальном Telegram-канале сообщила о том, что в результате переговорного процесса из украинского плена возвращены 82 российских военнослужащих.
Отмечается, что взятым в плен ВСУ солдатам ВС РФ грозила смертельная опасность на территориях, находящихся под контролем киевского режима. Освобождённым солдатам армии России оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко