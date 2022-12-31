Матери легендарного футболиста Пеле не рассказали о смерти сына

100-летней матери легендарного бразильского футболиста Пеле не рассказала о смерти её 82-летнего сына.

В субботу, 31 декабря 2022 года, британское издание Mirror, со ссылкой на сестру Пеле Марию Лусию ду Насименту, сообщило о том, что мать ушедшего из жизни 29 декабря Пеле Селесте Арантес, которой в ноября этого года исполнилось 100 лет, не знает о смерти собственного сына.

Ду Насименту утверждает, что когда она упоминает имя Пеле и говорит: «Мы собираемся помолиться за него», то Селесте Арантес на самом деле не осознает, что ей говорит дочь.