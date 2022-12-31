Неожиданный финал: на реалити-шоу Настя Ивлеева вернулась к бывшему, который ранее ее бросил

Телешоу «Сердце Ивлеевой», в рамках которого известная российская блогер искала мужчину своей мечты, порадовало звезду и ее фанатов.

Из пятидесяти претендентов, которые боролись за сердце красавицы, Настя Ивлеева выбрала 29-летнего Алексея Зловедова. Пикантность ситуации в том, что Алексей ее бывший возлюбленный. Их роман завязался еще до того, как девушка стала звездой соцсетей и популярным блогером, сообщает КП.

Зловедов тогда был очень молод и сделал неправильный выбор. Он выбрал не встречи с любимой, а карьеру в модельном бизнесе. Оставил Настю и уехал в Китай. Ивлеева обиделась. Лёша после пытался вернуть отношения, но не получилось.

На кастинге же молодой человек признался, что он до сих пор влюблен в Настю, и попросил дать ему новый шанс.

Алексей боролся за внимание любимой вместе с другими участниками. Он доказывал девушке свои чувства, устраивал свидания и удивлял поступками.

В финале проекта блогер выбирала между тремя претендентами: бывшим возлюбленным Алексеем, мастером пикапа Андреем Кеча и приехавшим из Испании Артемом Бутько. Выбор пал на бывшего любимого.

«Как я долго этого ждал! Я не имел шансов пробить к Насте стену и дверь, если бы не проект. У меня в жизни ничего не было серьезнее. Получается, я забрал сердце Ивлеевой. Я счастлив!», - заявил Алексей Зловедов. Настя призналась, что она тоже счастлива.