Вредно для зубов: врач предостерег от излишнего употребления шампанского

Дело в том, что на зубную эмаль негативно воздействует углекислый газ, образующийся в результате добавления сахара и дрожжей в процессе брожения.

Из-за регулярного употребления шампанского может повредиться зубная эмаль. Об этом рассказала заведующий филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Валентин Скрябин.

"Углекислый газ, образующийся в результате добавления сахара и дрожжей в процессе брожения, способен повредить зубную эмаль. То есть, регулярное употребление шампанского грозит здоровью зубов", – сообщил специалист.

Еще одно последствие чрезмерного употребления шампанского - головная боль. Алкогольный напиток быстрее приводит в состояние опьянения, нежели виноградное вино красных сортов, уточнил Скрябин.

Нарколог, кроме того, предупредил: этанол, содержащийся в алкогольных напитках, негативно влияет на организм, замедляя метаболические процессы.

Эксперт пояснил, что сахар может замедлить процесс выведения алкоголя из организма. Потому не рекомендуется закусывать алкогольные напитки конфетами и тортами. Лучше отдать предпочтение более легким блюдам.