ВСУ обстреляли госучреждение в городе Первомайск ЛНР

Мэр Первомайска Сергей Колягин сообщил, что украинские войска обстреляли местное госучреждение.

В субботу вечером, 31 декабря 2022 года, мэр Первомайска Сергей Колягин в своём официальном Telegram-канале сообщил об обстреле города бойцами Вооружённых сил Украины.

Колягин утверждает, что целью атаки украинской армии стало одно из местных государственных учреждений, обстоятельства инцидента, а также число возможных жертв и пострадавших среди мирного населения уточняются.