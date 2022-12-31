ВС РФ нанесли ракетный удар по базе ВСУ в Черниговской области

Российские военкоры сообщили, что российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по базе украинской армии в Черниговской области.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны», со ссылкой на главу Черниговской областной администрации Вячеслава Чауса, сообщил о том, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации в ночь на 31 декабря поразили базу украинской армии на Черниговщине.

Отмечается, что высокоточный удар по базе ВСУ в Черниговской области был нанесён, предположительно, из оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Помимо прочего украинский чиновник Чаус заявил о том, что в последнее время интенсивность обстрелов Черниговской области заметно выросла.