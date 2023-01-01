В новогоднюю ночь в Лейпциге из-за неудачного использования пиротехники погиб 17-летний подросток

Подросток получил серьезные ранения в Лейпциге в канун Нового года в результате применения пиротехники и позже скончался в больнице.

В настоящее время вина третьих лиц исключена, сообщили в полиции в воскресенье утром.

Ранее полиция Берлина сообщала о ряде нападений отдыхающих на полицию и спасателей, которых обстреляли фейерверками и петардами во время выполнения ими служебных обязанностей.