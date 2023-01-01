Для ухода за лицом косметолог Анастасия Паскова рекомендует использовать мягкие мочалки

Выбор подходящей мочалки зависит от множества факторов, рассказала персональный косметолог Анастасия Паскова. Наиболее важным является материал, из которого изготовлена мочалка.

"Безусловно, те, что из природного волокна, оказывают положительное воздействие. Здесь присутствует целый ряд волокон, который отличается по воздействию на кожу", — объяснила Паскова.

Использовать вместо мочалки жесткую щетку очень спорное и далеко не лучшее решение при уходе за телом.

Кроме того, при выборе мочалки обязательно нужно учитывать область ее применения.

Более жесткие образцы подойдут для пилинга, а мягкие лучше использовать для чувствительной кожи лица.

Непременно нужно подходить к выбору мочалки индивидуально, не забывая о типе кожи и ее чувствительности к физическому воздействию. Не стоит забывать о возможных аллергических реакциях и дерматологических проблемах.

При обилии родинок на теле пользоваться только самыми мягкими мочалками — из поролона или морской губки.

При стирке мочалки в машинке обязательно дополнительное полоскание, чтобы не было раздражения на стиральный порошок.

Лучше всего обзавестись сразу двумя мочалками с разными характеристиками и предназначением.