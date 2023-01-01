Подготовка семян к посеву: Как подготовить семена к посеву с помощью термотерапии

Способ рискованный, но дает высокий эффект. Вместе с вирусами и бактериями погибают и слабые семена, зато из тех, что выдержат такое испытание, получится отличный посадочный материал.

Под воздействием высокой температуры уничтожается вся патогенная флора на поверхности семян, сама процедура стимулирует быстрое и активное прорастание.

Понадобится термос с горячей водой, туда нужно поместить семена в мешочках из ткани.

Для каждой огородной культуры подбирается своя температура и определенное время выдержки:

помидоры - 15 мин, при t 45-55 градусов;

баклажаны, перцы - 30 мин, t 50-55;

морковь, свекла, укроп - 25-35 мин, t 45-55;

капуста, редька, редис - 30-30 мин, t 50-55;

тыквенные и бахчевые - 2,5-3 часа, t 55-60.

По истечении нужного времени мешочки достают из термоса и опускают в холодную воду на несколько минут. Так семена отходят от термического шока.

После термальной обработки как правило треть семян оказываются нежизнеспособными. Выживают сильнейшие, они будут самыми стойкими и дадут в будущем отличный урожай.