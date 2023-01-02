Богомаз: беспилотник ВСУ атаковал Климовский район Брянской области РФ

Александр Богомаз сообщил о нападении украинского ударного дрона на посёлок в Климовском районе Брянской области.

Утром 2 января губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что беспилотный летательный аппарат вооружённых сил Украины совершил атаку на населённый пункт в Климовском районе региона. По данным Богомаза, в результате инцидента пострадавших не обнаружено.

Вместе с тем Александр Богомаз отметил, что БПЛА Украины повредил энергетический объект, в результате чего электричество пропало у многих жителей Климовского района.