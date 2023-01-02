Кличко: в Киеве отключился свет из-за повреждения энергетических объектов
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об экстренных отключениях электроэнергии в городе.
2 января Виталий Кличко публично заявил, что минувшей ночью войска России совершили новую атаку на критически важную энергетическую инфраструктуру Киева, в результате чего в украинской столице стартовали внеплановые отключения электричества. По данным Кличко, в результате инцидента множество объектов теплоснабжения Киева остались без света.
Также Виталий Кличко отметил, что в ночь на понедельник российские войска атаковали киевскую инфраструктуру с помощью дронов-камикадзе, а не ракет.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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