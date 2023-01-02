Батарея «Гиацинт-Б» армии России уничтожила технику ВСУ в Запорожье

APS
2023-01-02 09:24

Издание "РИА Новости" сообщило о ликвидации крупного скопления украинской военной техники на Запорожском участке фронта.

Военные корреспонденты газеты "РИА Новости" уведомляют, что артиллеристы Южного военного округа РФ уничтожили скопление военной техники ВСУ на Запорожском направлении с помощью гаубиц "Гиацинт-Б", обладающих пушками 152-го калибра.

По данным "РИА Новости", пункт дислокации тяжёлой техники украинской армии удалось рассекретить с помощью деятельности российского разведывательного дрона, оператор которого оперативно передал координаты расчёту "Гиацинт-Б", нанёсшего огневое поражение силам противника.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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