Захарова: офис Зеленского встретил новый год ролевыми играми
Мария Захарова дала оценку словам Алексея Арестовича, предложившего установить монархию в Украине.
2 января представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала новое сообщение в личном Telegram-канале, где публично заявила, что Новый год на Банковой улице Киева, где расположен офис Владимира Зеленского, был встречен путём проведения "ролевых игр".
Таким образом Захарова прокомментировала недавние слова Алексея Арестовича о необходимости установления монархического строя в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Ангелина Крент
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