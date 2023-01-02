Захарова: офис Зеленского встретил новый год ролевыми играми

Мария Захарова дала оценку словам Алексея Арестовича, предложившего установить монархию в Украине.

2 января представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала новое сообщение в личном Telegram-канале, где публично заявила, что Новый год на Банковой улице Киева, где расположен офис Владимира Зеленского, был встречен путём проведения "ролевых игр".

Таким образом Захарова прокомментировала недавние слова Алексея Арестовича о необходимости установления монархического строя в Украине.