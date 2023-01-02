Welt: глава Минобороны ФРГ Ламбрехт попала в скандал из-за новогодней речи

Издание Die Welt утверждает, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подверглась критике из-за речи, которую политик произнесла в честь нового года.

2 января немецкая газета Die Welt сообщила, что глава Министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в ходе своей новогодней речи 31 декабря заявила, что во время боевых действий на территории Украины она получила массу впечатлений, познакомившись с новыми интересными людьми. При этом речь Ламбрехт была плохо слышна из-за взрыва салютов и петард в городе.

Пользователи Welt раскритиковали Кристину Ламбрехт, отметив, что она публично говорит о своих положительных впечатлениях от украинского конфликта.