Пушков заявил, что Третья мировая война может начаться на Украине, Тайване или в Корее

Такое мнение российский сенатор Алексей Пушков высказал в своем официальном телеграм-канале.

По словам Пушкова, Украина, Тайвань и Корейский полуостров — это три места, где развитие событий может привести к началу прямого военного противостояния с участием ведущих держав мира.

Из-за политики Соединенных Штатов Америки и других стран Североатлантического альянса Украина остается наиболее вероятной точкой подобных столкновений.

Сирия, которая одно время также считалась зоной повышенной угрозы конфликта между США и Россией, из этого списка выпала, поскольку там Вашингтону и его союзникам пришлось отступить.

Как полагает Пушков, из-за стычек между Грецией и Турцией или из-за территориального конфликта между Индией и Китаем в 2023 году третья мировая война не начнется.

А вот Корейский полуостров, по мнению Пушкова, является еще одной точной напряженности ввиду давнего конфликта между Северной и Южной Кореей.

Сенатор считает, что это место также является потенциально опасным с точки зрения начала Третьей мировой войны.