В Ливии обнаружена братская могила с 18 телами жертв ИГИЛ

Ливийские власти заявили об обнаружении 18 кремированных тел в братской могиле в бывшем оплоте группировки «Исламское государство» на побережье этой североафриканской страны.

В заявлении Управления по поиску и идентификации пропавших без вести говорится, что тела были обнаружены в районе Ас-Сабаа города Сирт в центральной Ливии.

Тела доставлен в ближайшую больницу для проведения идентификации по ДНК.

После низвержения ИГИЛ по всей Ливии были обнаружены многочисленные массовые захоронения. В октябре 2022 года официальные лица заявили, что нашли 42 тела в братской могиле в школе Сирта.