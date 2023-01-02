Пушков: мировая война может начаться из-за Украины, Тайваня и Кореи
2023-01-02 11:45
Российский сенатор Алексей Пушков рассказал о трёх местах на планете, которые могут стать началом военного столкновения ведущих стран мира.
В понедельник представитель Совфеда России Алексей Пушков публично заявил, что действия НАТО в отношении Украины, Кореи и Тайваня могут привести к военному противостоянию мировых держав. По мнению Пушкова, ранее опасной для начала войны между Россией и США была Сирия, однако позднее американские солдаты покинули регион.
Также Алексей Пушков выразил уверенность, что в текущем году Третья мировая война не будет начата из-за конфликтов между Турцией и Грецией или Индией и Китаем.
Опубликовано: Ткачёв Андрей