Российский сенатор Алексей Пушков рассказал о трёх местах на планете, которые могут стать началом военного столкновения ведущих стран мира.

В понедельник представитель Совфеда России Алексей Пушков публично заявил, что действия НАТО в отношении Украины, Кореи и Тайваня могут привести к военному противостоянию мировых держав. По мнению Пушкова, ранее опасной для начала войны между Россией и США была Сирия, однако позднее американские солдаты покинули регион.

Также Алексей Пушков выразил уверенность, что в текущем году Третья мировая война не будет начата из-за конфликтов между Турцией и Грецией или Индией и Китаем.