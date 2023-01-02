Российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Воронежской области

Власти Воронежской области сообщили, что на территории региона российские силы ПВО сбили запущенный с территории Украины беспилотник.

2 декабря правительство Воронежской области в официальном Telegram-канале сообщило о том, что на подлёте к региональному центру служащие Вооружённых сил Российской Федерации смогли обнаружить и успешно сбить принадлежащий ВСУ беспилотный летательный аппарат.

Отмечается, что в результате данного инцидента жертв и пострадавших среди мирного населения, а также разрушений объектов местной инфраструктуры нет.