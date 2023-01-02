ВСУ нанесли удар по Макеевке из-за высокой сотовой активности солдат ВС РФ

В правоохранительных органах ДНР сообщили, что ВСУ нанесли удар по Макеевке в новогоднюю ночь из-за высокой сотовой активности солдат ВС РФ.

2 декабря российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на правоохранительные органы ДНР, сообщило о том, что высокая сотовая активность военнослужащих армии России стала причиной «прилёта» по зданию Вооружённых сил Украины в городе Макеевка.

Обозреватели ТАСС отметили, что точная информация о жертвах и пострадавших в результате данного инцидента, произошедшего в новогоднюю ночь в Макеевке, устанавливается.