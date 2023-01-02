Рогов: средства ПВО армии России сбило беспилотник ВСУ в Бердянске

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что в небе над Бердянском был перехвачен украинский разведывательный БПЛА.

Днём 2 января лидер совета при военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов написал новый пост на своей странице в мессенджере Telegram, где рассказал, что системы противовоздушной обороны вооружённых сил России перехватили разведывательный БПЛА украинской армии в тридцати пяти километрах от населённого пункта Бердянск.

По данным Рогова, в результате перехвата украинского беспилотника масштабных разрушений на земле выявлено не было. Также Владимир Рогов отметил отсутствие пострадавших по итогам инцидента.