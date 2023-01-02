Минобороны РФ: 63 военных России погибли от удара ВСУ из HIMARS по Макеевке

В Министерстве обороны России предоставили официальные данные о погибших в Макеевке российских военнослужащих.

Пресс-служба Минобороны России уведомляет, что 1 января вооружённые силы Украины выпустили шесть фугасных снарядов из реактивной системе залпового огня HIMARS по пункту временного размещения российских военнослужащих. По данным Минобороны, два из шести снарядов были перехвачены системами ПВО.

Остальные четыре боеприпаса поразили место дислокации российских военных, в результате чего в Макеевке скончались шестьдесят три военнослужащих армии России.