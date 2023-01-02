МО РФ: 63 российских военных погибли при обстреле Макеевки из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ

В Минобороны РФ сообщили, что в результате обстрела Макеевки из американской РСЗО HIMARS со стороны ВСУ в новогоднюю ночь погибли 63 российских военных.

В понедельник, 2 января 2023 года, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о том, что бойцы Вооружённых сил Украины в новогоднюю ночь нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС РФ в окрестностях города Макеевка ДНР.

Отмечается, что средствами российской противовоздушной обороны были сбиты две выпущенные украинскими боевиками ракеты, однако четыре ракеты HIMARS поразили пункт временного базирования служащих армии России.

В результате данного инцидента погибли шестьдесят три единицы личного состава Вооружённых сил Российской Федерации, всем родным и близким скончавшихся солдат будет оказана помощь.