Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что служащие ВКС РФ уничтожили свыше 70 бойцов «Иностранного легиона» ВСУ под Харьковом и в ДНР, ещё более 100 наёмников ранены.

2 января представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил о том, что за минувшие сутки спецоперации служащие российских воздушно-космических сил поразили пункты временного базирования «Иностранного легиона» Вооружённых сил Украины в окрестностях села Новоосиново Харьковской области и населённых пунктов Марково, Краматорск ДНР.

Конашенков уточнил, что в результате высокоточных ударов российской истребительной авиации уничтожено свыше 70 иностранных наёмников ВСУ, ещё более 100 получили ранения различной степени тяжести.