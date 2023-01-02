МО РФ: войска России уничтожили до 70 солдат ВСУ на Донецком направлении

Российские военные ликвидировали порядка семидесяти украинских военных на Донецком участке фронта.

Генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков провёл дневной брифинг Министерства обороны РФ, в рамках которого сообщил, что за сутки ведения спецоперации российские войска сумели ликвидировать не менее 70 бойцов вооружённых сил Украины из 60-ой и 79-ой бригад.

По данным Конашенкова, группировка ВСУ была уничтожена в Донецкой Народной республике. Также российские военные поразили четыре боевые машины пехоты, пять обычных автомобилей и заняли принципиально новые выгодные позиции на Донецком участке фронта, оттеснив противника на прежние рубежи.