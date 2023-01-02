Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что 15 могил повреждено при обстреле украинской армией российского села Муром.

2 декабря губернатор Белгородской области Российской Федерации Вячеслав Гладков сообщил о том, что в результате обстрела бойцами Вооружённых сил Украины села Муром Шебекинского городского округа повреждены 15 могил на местном кладбище.

Гладков уточнил, что на пострадавшем от «прилётов» украинских снарядов белгородском кладбище выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники.

Губернатор пообещал, что в середине недели сотрудники администрации обследуют территорию повторно, чтобы понять, как восстановить повреждённые могилы.