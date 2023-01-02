Минобороны России подтвердило гибель 63 военных в Макеевке

Россия подтвердила гибель 63 военнослужащих в результате ракетных обстрелов украинскими войсками Донбасса в новогоднюю ночь.

Ракеты попали во временное расположение в Макеевке, сообщили в Минобороны в понедельник в Москве.

Ранее украинские военные говорили о 400 убитых российских солдатах.

ТАСС в своем сообщении со ссылкой на источники в Минобороны отметил, что причиной наведения ракет на расположение подразделения стала «сотовая активность», военные часто звонили по мобильным, видимо, поздравляя свои семьи.