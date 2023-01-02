Минобороны России подтвердило гибель 63 военных в Макеевке
2023-01-02 16:57
Россия подтвердила гибель 63 военнослужащих в результате ракетных обстрелов украинскими войсками Донбасса в новогоднюю ночь.
Ракеты попали во временное расположение в Макеевке, сообщили в Минобороны в понедельник в Москве.
Ранее украинские военные говорили о 400 убитых российских солдатах.
ТАСС в своем сообщении со ссылкой на источники в Минобороны отметил, что причиной наведения ракет на расположение подразделения стала «сотовая активность», военные часто звонили по мобильным, видимо, поздравляя свои семьи.
Опубликовано: Тарас Медведев