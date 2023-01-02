ВКС России уничтожила 70 иностранных наёмников в ДНР и под Харьковом

Военно-космические силы РФ ликвидировали порядка 70 иностранных наёмников, которые сражались на стороне Киева.

2 января пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что авиация РФ нанесла огневое поражение пунктам дислокации иностранных наёмников ВСУ, которые располагались возле населённых пунктов Новоосиново в Харьковской области Украины, а также Краматорск и Марково в ДНР.

По данным проводившего брифинг Минобороны России Игоря Конашенкова, в результате высокоточных ударов российской авиации были убиты 70 иностранных наёмников, ещё около ста были ранены.