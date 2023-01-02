ВС РФ уничтожили хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица» под Днепропетровском

В Минобороны РФ заявили, что российские войска уничтожили хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица» под Днепропетровском.

2 января генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России сообщил, что служащие российской армии высокоточным ударом уничтожили хранилище топлива группировки войск Вооружённых сил Украины «Хортица» в окрестностях города Днепропетровск.

Помимо прочего, солдаты ВС РФ также уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения и хранилище топлива 102-ой бригады территориальной обороны ВСУ близ города Орехов, села Малиновка и посёлка городского типа Зализничное Запорожской области.