ВС РФ уничтожили хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица» под Днепропетровском
2023-01-02 17:06
В Минобороны РФ заявили, что российские войска уничтожили хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица» под Днепропетровском.
2 января генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России сообщил, что служащие российской армии высокоточным ударом уничтожили хранилище топлива группировки войск Вооружённых сил Украины «Хортица» в окрестностях города Днепропетровск.
Помимо прочего, солдаты ВС РФ также уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения и хранилище топлива 102-ой бригады территориальной обороны ВСУ близ города Орехов, села Малиновка и посёлка городского типа Зализничное Запорожской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко