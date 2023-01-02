ВС РФ ликвидировали более 40 бойцов 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные ликвидировали более 40 бойцов 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в ДНР и ЛНР.

2 января представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков сообщил о том, что военнослужащие армии России поразили подразделения 13-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад Вооружённых сил Украины на Красно-Лиманском направлении фронта.

Конашенков уточнил, что на данном участке фронта за минувшие сутки спецоперации России на Украине уничтожено не менее 40 единиц личного состава 13-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также три бронетранспортера и два пикапа украинской стороны.