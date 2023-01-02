ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области, нарушив электроснабжение
2023-01-02 17:50
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли село Вязовое в Краснояружском районе, нарушив электроснабжение населённого пункта.
В понедельник вечером, 2 января 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что служащие Вооружённых сил Украины открыли огонь по селу Вязовое в Краснояружском районе.
В результате атаки со стороны украинской армии в российском селе выбито остекление, а также посечён фасад и забор одного жилого дома.
Помимо прочего, в Вязовом зафиксировано повреждение линии электропередачи. На месте работают оперативные и аварийные службы.
Опубликовано: Диана Мудреченко