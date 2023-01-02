Нарколог рассказал, действительно ли рассол помогает от похмелья

Это на самом деле эффективное средство, однако есть одно но: рассол должен быть не маринованным, а соленым.

Народная молва утверждает, что рассол - действенное средство против похмелья. Так ли это на самом деле?

Главврач московской наркоклиники «Зависимость-24» Алексей Казанцев подтвердил эту аксиому. Но с оговоркой: рассол должен быть соленым, но не маринованным.

«Да, рассол правда хорош при похмелье. Но его можно принимать в небольших дозах, потому что он содержит соль. Однако надо помнить: рассол должен быть соленым, а не маринованным», — отметил доктор.

Дело в том, что в маринованном рассоле содержится уксус, а это - промежуточный продукт распада алкоголя. И он, наоборот, - усиливает интоксикацию.

По словам эксперта, соленый рассол содержит компоненты, которые нужно восполнить, чтобы помочь организму. Это - калий, натрий, магний, кальций.

Нарколог при этом отметил, что рассол можно заменить регидроном, используемым при отравлениях.