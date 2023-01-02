Минобороны РФ: российские военные заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении

В Минобороны РФ рассказали, что российские военные в ходе наступательных действий заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении.

2 января замначальника и начальник Управления пресс-службы и информации МО РФ Игорь Конашенков во время брифинга сообщил о том, что за прошедшие сутки спецоперации подразделения российской армии продолжили активные наступательные действия на Донецком направлении, заняв новые выгодные рубежи.

Конашенков уточнил, что на данном участке фронта служащими ВС РФ уничтожено до семидесяти украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей Вооружённых сил Украины.