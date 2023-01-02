Полине Гагариной в новогоднюю ночь сделали предложение руки и сердца

Замуж 35-летнюю певицу позвал ровесник ее 16-летнего сына, и она ему отказала.

35-летняя певица Полина Гагарина ярко отметила Новый год. Она выступала на концерте, а для артиста это - хорошая примета, сообщает Космополитен.

Кроме того, прямо во время выступления поп-диве сделали предложение. Неизвестный молодой человек подобрался поближе к сцене, протянул любимой певице кольцо. И спросил: "Выйдешь за меня замуж?".

Полина явно смутилась, но кольцо не взяла. Вместо этого звезда показала рукой в зал: "Видишь, у меня есть мужчина, и это мой сын!".

Как выяснилось позже, влюбленный красавчик был очень юным - ему исполнилось только 16 лет. Ровно столько стукнет в этом году сыну певицы - Андрею.

Полина не скрывает: предлагаемое кольцо было красивым, однако замуж она пока не хочет. Да и зачем? Она прилично зарабатывает, по хозяйству ей помогают помощники, а любить человека можно и без штампа в паспорте.