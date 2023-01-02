Миронов предложил лишить Меладзе всех званий после слов в поддержку Киева

Российский депутат Сергей Миронов выступил с инициативой по лишению Валерия Меладзе всех званий, которые были ему присуждены в России.

2 января возглавляющий политическую фракцию "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов опубликовал новое сообщение в социальных сетях, где предложил лишить музыканта Валерия Меладзе любых званий, поскольку он выбрал сторону Украины после начала спецоперации.

Известно, что накануне Меладзе публично ответил словами "героям слава", услышав лозунг украинских националистов "слава Украине". По данным ряда СМИ, инцидент имел место на концерте Виталия Меладзе в Дубае и попал в объективы журналистов.