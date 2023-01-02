Меладзе произнёс националистическое приветствие ВСУ на концерте в Дубае

Российский музыкант Валерий Меладзе публично произнёс приветствие украинских националистов на своём выступлении.

2 января Валерий Меладзе выступал с концертом в Дубае, где один из зрителей-украинцев обратился к певцу с запрещённым в России приветствием "слава Украине". Меладзе продемонстрировал секундное замешательство, однако отодвинул микрофон от лица и тихо произнёс "героем слава".

Примечательно, что 2 января в Украине отмечают день рождения националистического лидера Степана Бандеры, в честь которого в Киеве традиционно проходят факельные шествия.