Меладзе произнёс националистическое приветствие ВСУ на концерте в Дубае
2023-01-02 16:29
Российский музыкант Валерий Меладзе публично произнёс приветствие украинских националистов на своём выступлении.
2 января Валерий Меладзе выступал с концертом в Дубае, где один из зрителей-украинцев обратился к певцу с запрещённым в России приветствием "слава Украине". Меладзе продемонстрировал секундное замешательство, однако отодвинул микрофон от лица и тихо произнёс "героем слава".
Примечательно, что 2 января в Украине отмечают день рождения националистического лидера Степана Бандеры, в честь которого в Киеве традиционно проходят факельные шествия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей