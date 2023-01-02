Развожаев: в Севастополе над морем сбит беспилотник ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над морем сбит украинский беспилотник, в городе работает российская система ПВО.

В понедельник ночью, 2 января 2022 года, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что над городом работает российская система противовоздушной обороны.

Развожаев заявил, что по предварительным данным над морем сбит украинский беспилотный летательный аппарат, все местные службы работают в штатном режиме.