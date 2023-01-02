Развожаев: система ПВО России сбила два дрона ВСУ над морем у Севастополя

Севастопольский губернатор Михаил Развожаев утверждает, что российские системы ПВО перехватили два украинских беспилотника в регионе.

Вечером 2 января губернатор Севастопольского края Михаил Развожаев опубликовал новый пост в личном Telegram-канале, где заявил, что средства противовоздушной обороны вооружённых сил России перехватили украинский беспилотник над акваторией Севастополя. По данным Развожаева, позднее над морем в Севастополе был сбит второй дрон ВСУ.

Михаил Развожаев отмечает, что на текущий момент российские системы ПВО сдерживают атаку украинских беспилотников, которая продолжается в воздушном пространстве Севастополя.