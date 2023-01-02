Афанасьева: за приветствие ВСУ Меладзе нужно лишить гражданства России

Представитель Совфеда России Елена Афанасьева выступила с инициативой по лишению российского гражданства певца Валерия Меладзе.

Сенатор Совета федерации РФ Елена Афанасьева утверждает, что российский музыкант Валерий Меладзе должен лишиться гражданства России за публичную поддержку вооружённых сил Украины в разгар специальной военной операции в этой стране.

Накануне Меладзе выступал в Дубае с концертной программой, где начал разговор с одним из посетителей мероприятия. В какой-то момент молодой человек обратился к Валерию Меладзе с лозунгом украинских националистов "слава Украине", на что певец ответил словами "героям слава".