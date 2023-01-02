Welt: Шольц и другие лидеры ЕС периодически общается с Путиным напрямую

Издание Die Welt уведомляет, что канцлер Германии Олаф Шольц иногда разговаривает с Владимиром Путиным.

Официальный представитель немецкого правительства Кристиане Хоффман дала интервью местной газете Die Welt, где заявила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц систематически напрямую общается с Владимиром Путиным в непубличной обстановке. По данным Хоффман, главы других стран Европейского союза также ведут переговоры с Путиным без лишнего внимания прессы.

Также Кристиане Хоффман отметила, что стереотип о том, что страны коллективного Запада утратили все дипломатические каналы связи с Россией, является ложным.