Боррель: Евросоюз не может конкурировать с США в области господдержки

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о неспособности ЕС вести конкуренцию с США в государственной поддержке предприятий.

3 января лидер отдела евродипломатии Жозеп Боррель публично признал, что государства-члены Европейского союза не имеют возможности конкурировать с Вашингтоном в области господдержки производства, американский закон IRA, направленный на снижение инфляции, стимулирует Соединённые Штаты к потреблению собственной продукции.

По мнению Борреля, если бы ЕС действовал аналогичным образом, что рынок Евросоюза разбился бы множество отдельных фрагментов, что навредит общей европейской экономике.