Экс-министр обороны ДНР анонсировал новую волну мобилизации в России

Бывший министр обороны Донецкой Народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) утверждает, что новая волна мобилизации в РФ неизбежна.

В ночь на вторник Игорь Стрелков публично заявил, что вторая волна частичной мобилизации в России обязательно будет проведена, поскольку для достижения целей спецоперации в Украине российским войскам необходимо до 500 тысяч новых солдат.

Вместе с тем лидер Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов утверждает, что вторая волна мобилизации в РФ якобы стартует уже 5 января.

Владимир Путин неоднократно сообщал, что мобилизационные процессы в России были выполнены в полном объёме, а сама мобилизация признана завершённой. Также Путин отметил, что необходимости в новой волне мобилизации сейчас нет.