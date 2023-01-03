Успенская вышла на сцену корпоратива в Сочи в обнаженном наряде

Исполнительница шансона Любовь Успенская поразила присутстующих на корпоративе в Сочи слишком откровенным образом.

Любовь Успенская разменяла 7-ой десяток, а фигура у нее всем на загляденье.

На днях исполнительница предстала перед публикой на корпоративе в Сочи в экстремально откровенном наряде.

Видео знаменитость опубликовала в Сети. https://t.me/nemalahov/34474

Артистка вышла на сцену в черном полупрозрачном костюме со вставками телесного цвета, которые создавали видимость обнаженного тела .Образ певица дополнила длинными сапогами из замши, серебряными колье и браслетом.