Успенская вышла на сцену корпоратива в Сочи в обнаженном наряде
2023-01-03 10:14
Исполнительница шансона Любовь Успенская поразила присутстующих на корпоративе в Сочи слишком откровенным образом.
Любовь Успенская разменяла 7-ой десяток, а фигура у нее всем на загляденье.
На днях исполнительница предстала перед публикой на корпоративе в Сочи в экстремально откровенном наряде.
Видео знаменитость опубликовала в Сети. https://t.me/nemalahov/34474
Артистка вышла на сцену в черном полупрозрачном костюме со вставками телесного цвета, которые создавали видимость обнаженного тела .Образ певица дополнила длинными сапогами из замши, серебряными колье и браслетом.
Опубликовано: Наталья Гончарова