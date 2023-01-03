Почти как люди: животные тоже могут быть жестокими друг к другу
Есть такое распространенное мнение: из всех животных на Земле самым жестоким является человек. Это не всегда так, братья наши меньшие тоже иногда ведут себя не лучшим образом.
Пять фактов, демонстрирующих жестокое отношение животных друг к другу в дикой природе.
Муравьиное рабство
Такое явление распространено у некоторых видов муравьев, которые берут себе в подчинение тлю. Муравьи едят сладкие выделения тли и удерживают ее в своей колонии насильно.
Насекомые выделяют специальные феромоны для одурманивания жертвы, чтобы она не могла сбежать и продолжают ее использовать для своих нужд.
Зародыши-каннибалы
Хищная натура акул проявляется еще до рождения, на уровне зародышевого развития. Внутри беременной самки находятся десятки оплодотворенных яиц.
Превращаясь в мальков, они, все еще пребывая в лоне матери, начинают борьбу за существование. Выживают только сильнейшие особи, убивая тех, кто слабее.
В научной среде такое явление получило название зародышевого каннибализма. И это норма практически для всех видов акул.
Дети-мужья
Самки клеща Histiostoma murchiei сами рождают себе "мужей", то есть спариваются со своим же подросшим потомством. После такого "акта любви" со своей матерью дети сразу погибают.
А самка клеща откладывает еще больше новых яиц. Еще один удивительный факт: особи этой разновидности насекомых способны откладывать яйца даже без оплодотворения.
Смертельная любовь
Ученые назвали самок светлячков Photuris "роковыми женщинами". Они умеют подделывать вспышки других видов светлячков, чтобы тем самым приманить к себе новых самцов.
Обманутые "кавалеры" из соседнего "племени" тут же превращаются в сытный обед для своей дамы. Эти искусительницы наглеют настолько, что даже воруют чужих "мужей" прямо из паутины.
Явление получило свое название в научной среде - "клептопаразитизм".
Охотясь на чужих самцов, "светлячихи" Photuris убивают сразу двух зайцев: уменьшают популяцию конкурентов и овладевают токсинами, которые потом помогают им защищать собственную кладку яиц.
Птенцы-подкидыши
Речь, конечно, пойдет о кукушках. Все знают, что это не самые лучшие матери на свете.
Однако перед тем как подкинуть свое чадо в чужое гнездо, птицы тщательно подыскивают "приемную семью". Кукушка делает все, чтобы новые родители не распознали подкидыша.
Так, самка способна регулировать скорость развития своего яйца - для этого время от времени опускает его в холодную воду.
Это делается для того, чтобы максимально подстроиться под будущее потомство в приемной семье и потом в нужный момент незаметно подложить свое яйцо в чужое гнездо.
Опубликовано: Храмова Оксана
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