ВКС России уничтожили свыше 130 иностранных наёмников ВСУ в ДНР

APS
2023-01-03 14:59

В Минобороны РФ сообщили, что российская авиация уничтожила свыше 130 иностранных наёмников в ДНР.

3 января официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства заявил, что служащие российских воздушно-космических сил высокоточными ударами поразили пункты временного базирования «Иностранного легиона» Вооружённых сил Украины в окрестностях города Краматорск и населённого пункта Масляковка Донецкой Народной Республики.

Конашенков уточнил, что в результате огневого поражения пунктов временного базирования «Иностранного легиона» ВСУ было уничтожено не менее семидесяти наёмников украинской стороны.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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